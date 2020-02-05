Передали опеке. История девочки, 5 лет прожившей в клинике

5 февраля состоялось заседание Пресненского суда по делу о пятилетней девочке, которая всю жизнь провела в медицинском центре. Суд постановил передать девочку органам опеки. Рассказываем, как развивалась история и почему родители ребенка до сих пор не выходят на связь.



Фото: скриншот телеканала Москва 24

5 февраля на заседании Пресненского суда по делу о пятилетней девочке, с рождения живущей в больнице, было принято решение передать ребенка органам опеки. Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки, Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина. Также родителей обязали выплачивать алименты на ребенка в размере четверти от официального заработка.

Помимо этого, суд отказал в ходатайстве ответчиков о проведении судебно-медицинской экспертизы для проверки состояния здоровья ребенка.

Адвокаты родителей, подававшие ходатайство, хотели получить от экспертов ответы на следующие вопросы: какие исследования нужно провести для определения наличия у ребенка патологии психологических расстройств, заболеваний слухового и эндокринного аппарата, может ли представлять угрозу здоровью ее нахождение за пределами центра и под наблюдением каких специалистов должна проходить адаптация у недоношенного ребенка.

По сообщениям СМИ, суд также отклонил проведение психиатрической экспертизы родителям девочки. На этой процедуре наставали органы опеки, чтобы понять, смогут ли они критически оценивать ситуацию и состояние их малолетней дочери и могут ли возникнуть проблемы при проживании ребенка у родителей.

Объявлены в розыск

При этом сами родители на судебных заседаниях не появляются. На заседании Пресненского суда 28 января, где рассматривался иск органов опеки об ограничении родительских прав матери и отца девочки, они также не присутствовали. Как сообщает РИА Новости, представитель перинатального медицинского центра (ПМЦ) заявила, что родители девочки объявлены ФССП в розыск.





представитель ПМЦ "Мать и дитя" Приставы по всей Москве за ними гоняются, ни по одному адресу не могут их найти, у нас в ПМЦ в палату девочки они не приходят.

При этом адвокат матери Ольга Лукманова заявляла, что мать девочки была "вообще не в курсе исполнительного производства". Она предоставила справку о состоянии здоровья матери и просила отложить заседание, чтобы та смогла принять участие в рассмотрении иска.

В свою очередь, адвокаты родителей девочки посчитали судью заинтересованной в деле и заявили ей отвод. По словам Ольги Лукмановой, представителя матери, судья Наталья Коржавина приняла иск без оснований. Адвокат подчеркнула, что сторона истца не представила акт об осмотре жилища и другие документы, но дело было принято к производству.

В декабре прошлого года органы опеки и попечительства подали иск об ограничении родительских прав матери и отца пятилетней девочки, которая всю жизнь провела в частной клинике. Перинатальный центр обратился с запросом в департамент труда и соцзащиты населения в январе 2019 года. С марта медучреждение начало судиться с родителями ребенка, требуя, чтобы они забрали дочь из клиники. У опеки основания забирать ребенка у матери и отца не было, так как жизни и здоровью девочки ничего не угрожало.

Пять лет в четырех стенах

История о пятилетней девочке, которая живет в частной клинике на Севастопольском проспекте, получила огласку в декабре 2019 года. Ребенок не выходил за пределы медучреждения с самого рождения. При этом у девочки есть здоровые, обеспеченные родители. Обеспеченные настолько, что все эти пять лет они платили клинике почти миллион рублей ежемесячно за содержание ребенка, плюс покрывали расходы на двух нянь.

Малышка родилась недоношенной и какое-то время находилась на реабилитации. Но родители не собираются ее забирать даже спустя пять лет и не позволяют сделать это родственникам. При этом, по словам руководителя сети клиник "Мать и дитя" Марка Курцера, в марте 2019 года медучреждение перестало получать плату за содержание девочки, но она продолжает там жить.





Марк Курцер акушер-гинеколог, профессор, академик РАН, основатель и руководитель сети клиник "Мать и дитя" Сейчас оплата за проживание и питание девочки вместе с нянями в центре не взимается, поскольку юридические отношения прекращены... Физически забрать ее могут только родители. А они этого не делают. Патовая ситуация.

Врачи уверены, что содержать девочку в изоляции нет никакой необходимости. Более того, каждый день, который ребенок проводит в четырех стенах, снижает ее шансы на нормальную жизнь. В свои пять лет девочка ни разу не общалась со сверстниками, не видела вживую домашних животных, о том, что существует метро, лес и море, знает только из телевизора. Ее обычный день состоит из стандартного больничного распорядка, раскрасок, одиноких игр и мультиков. И так каждый день в течение пяти лет.



Родственники прокомментировали нахождение пятилетней девочки в больнице

По словам президента благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елены Альшанской, мама девочки убеждена, что ее ребенок тяжело болен.





Елена Альшанская президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Она не верит ничему, она не верит своим глазам, которыми она видит совершено обычную девочку. Она не верит документам, она действительно искренне убеждена, что ребенок у нее тяжело болен. Родители ее не забирают, а врачи не могут выкинуть ребенка на улицу.

При этом родители девочки заявляли, что заберут дочь, если клиника предоставит им полный выписной эпикриз. Адвокат матери Ольга Лукманова объяснила, что врачи ПМЦ "Мать и дитя" говорили родителям о плохом самочувствии ребенка, но не давали никакой информации о диагнозе. Они просто выставляли счета. В ПМЦ сообщили, что документы за все время лечения были переданы матери еще в феврале прошлого года.