Опека просит проверить на вменяемость родителей, не забирающих ребенка из клиники

Фото: скриншот видео эфира телеканала Москва 24
Органы опеки просят Пресненский суд назначить психиатрическую экспертизу родителей девочки, которая всю жизнь провела в медицинском центре, сообщает Агентство "Москва".
"Целью экспертизы должно стать выявление психоэмоционального состояния родителей, и могут ли они критически оценивать ситуацию и состояние их малолетней дочери. Просим назначить психиатрическую экспертизу", – заявила представитель органов опеки.
Адвокат истца ранее сообщила, что мать девочки Татьяна Максимова хочет лично участвовать в процессе, но находится на больничном.
Ранее защита родителей заявила отвод судье. По мнению ее представителя, судья Наталья Каржавина заинтересована в исходе дела. Отмечалось, что судья приняла иск без обоснований.
В декабре стало известно, что маленькая девочка с рождения не выходила за пределы больничной территории. Она родилась недоношенной. Хотя сейчас нет нужды изолировать ребенка, родители не собираются забирать дочку домой. Как утверждают психологи, каждый день, который ребенок проводит в изоляции, снижает ее шансы на нормальную жизнь.
По словам родственников, девочка умна и прекрасно говорит. Ее психологическое состояние оценили как подавленное. Мать же уверена, что ребенок нежизнеспособен. Девочке проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить, от чего ее лечили пять лет.
Адвокат матери Ольга Лукманова отметила, что у родителей не было никаких документов о диагнозе ребенка. Кроме того, медицинский центр расторг договор в одностороннем порядке в марте 2019 года.
Федеральная служба судебных приставов объявила в розыск родителей девочки.
Жившую в медцентре девочку обследуют, чтобы выяснить, от чего ее лечили 5 лет
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