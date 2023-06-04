Новости часа: ВСУ с польскими наемниками попытались прорвать запорожский фронт

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ с польскими наемниками попытались прорвать запорожский фронт, но были отброшены, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Житель Севастополя сбил беспилотник палкой, на нем не было взрывчатки. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Московская компания увеличила выпуск туристических палаток к летнему сезону, уточнили власти города.