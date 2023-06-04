Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

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Экономика

Новости часа: ВСУ с польскими наемниками попытались прорвать запорожский фронт

Новости часа: ВСУ с польскими наемниками попытались прорвать запорожский фронт

Доставщик "Яндекс" врезался в автомобиль и сбежал с места ДТП в Новогирееве

Группа террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки, рассеяна – МО РФ

Крупное ДТП произошло на 29-м километре Киевского шоссе

Новости часа: ВС РФ уничтожили артиллерийскую установку на херсонском направлении

ДРГ Украины зашли в село Новая Таволжанка Белгородской области

Белгородский губернатор заявил, что идет бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке

Названа вероятная причиной пожара в новосибирской больнице

Движение перед Алабяно-Балтийским тоннелем восстановлено после возгорания автомобиля

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ с польскими наемниками попытались прорвать запорожский фронт, но были отброшены, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Житель Севастополя сбил беспилотник палкой, на нем не было взрывчатки. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Московская компания увеличила выпуск туристических палаток к летнему сезону, уточнили власти города.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиябизнесэкономикавидеоКарина Ильина
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