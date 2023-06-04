Крупное ДТП произошло на 29-м километре Киевского шоссе. Там грузовик столкнулся с "Газелью". Кадры происшествия были распространены в телеграм-каналах.

Отмечается, один из водителей погиб в результате аварии на месте ДТП.

В столичном Дептрансе сообщили, что из-за аварии пришлось частично перекрыть движение. Сейчас в сторону МКАД открыты только три полосы, так что будьте внимательнее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.