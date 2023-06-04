Новости часа: ВС РФ уничтожили артиллерийскую установку на херсонском направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили самоходную артиллерийскую установку на херсонском направлении, заявили в экстренных службах.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков готов встретиться с диверсантами ради спасения пленных, сообщил он в своем телеграм-канале.

Папа Римский готов лично быть переговорщиком по Украине, сообщил председатель Союза староверов.