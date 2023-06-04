Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

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18:30

Политика

Новости часа: ВС РФ уничтожили артиллерийскую установку на херсонском направлении

Новости часа: ВС РФ уничтожили артиллерийскую установку на херсонском направлении

Минобороны РФ сообщило об уничтожении складов боеприпасов ВСУ в ДНР

Российские силы вплотную подошли к Купянску

Три мирных жителя получили ранения при обстреле Горловки в ДНР со стороны ВСУ

В Анкаре прошла инаугурация Эрдогана

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили самоходную артиллерийскую установку на херсонском направлении, заявили в экстренных службах.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков готов встретиться с диверсантами ради спасения пленных, сообщил он в своем телеграм-канале.

Папа Римский готов лично быть переговорщиком по Украине, сообщил председатель Союза староверов.

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