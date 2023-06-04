Движение перед Алабяно-Балтийским тоннелем полностью восстановлено

Фото: телеграм-канал 112

Движение перед Алабяно-Балтийским тоннелем в сторону проспекта Маршала Жукова полностью восстановлено, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Движение в тоннеле восстановлено", – написано в уведомлении.

Ранее движение перед тоннелем перекрыли из-за возгорания автомобиля. На место прибыли оперативные службы города столицы. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняется.

До этого стало известно, что один человек пострадал в аварии на 6 километре МКАД.

Как выяснили в прокуратуре Москвы, 32-летняя девушка столкнулась с автомобилем, который остановился из-за поломки. После столкновения произошло возгорание. Проводится проверка.

Две аварии случились на 37-м километре Минского шоссе