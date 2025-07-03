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03 июля, 16:15

Происшествия

Семья из Подмосковья пострадала от удара током в Турции

Семья из Подмосковья пострадала от удара током в Турции

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В турецком Кемере семья из Подмосковья оказалась в больнице после прогулки по пирсу у отеля. Девочка случайно прикоснулась к веревочному ограждению, через которое проходил ток, и получила сильный разряд.

Он не смогла сразу отцепить руку и упала с пирса в море. Родители бросились на помощь дочери, но оба также пострадали из-за контакта с тем же ограждением.

По словам мамы пострадавшей, вероятной причиной случившегося могла стать поврежденная проводка, на которую повлияла вода. Всю семью осмотрели врачи, после чего отпустили обратно в номер. Супруги направили претензию туроператору и обратились в полицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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