Медведев после украинской атаки на Кремль призвал к физическому устранению Зеленского

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после атаки на Кремль призвал к физическому устранению президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, произошедший теракт не оставил никаких других вариантов.

В пресс-службе президента России сообщили, что в ночь на 3 мая Украина попыталась атаковать Кремль с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Оба беспилотника были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом и покушением на российского лидера.