Омбудсмен Мишонова рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево 2-летнего мальчика

Мальчик, пострадавший от рук пассажира в аэропорту Шереметьево, восстанавливается, все идет по оптимистичному сценарию. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, ребенок чувствует себя хорошо, обходится без кислородной поддержки, но по-прежнему получает терапию от отека мозга и не испытывает никаких болевых ощущений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.