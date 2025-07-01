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01 июля, 16:15

Происшествия

Омбудсмен Мишонова рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево 2-летнего мальчика

Омбудсмен Мишонова рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево 2-летнего мальчика

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Мальчик, пострадавший от рук пассажира в аэропорту Шереметьево, восстанавливается, все идет по оптимистичному сценарию. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, ребенок чувствует себя хорошо, обходится без кислородной поддержки, но по-прежнему получает терапию от отека мозга и не испытывает никаких болевых ощущений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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