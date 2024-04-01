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01 апреля, 16:15

Происшествия

Спасатели прибыли на место аварии с перевернувшимся грузовиком на Можайском шоссе

Спасатели прибыли на место аварии с перевернувшимся грузовиком на Можайском шоссе

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В эти минуты спасатели работают на месте ДТП с перевернувшимся большегрузом на Можайском шоссе в районе пересечения с улицей Кубинка. Ранее водитель фуры не справился с управлением, из-за чего она опрокинулась. По данным ГИБДД, мужчина, который был за рулем, пострадал.

В связи с перекрытием дублера шоссе в сторону области столичных автомобилистов просят выбирать пути объезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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