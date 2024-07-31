Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним вступит в силу с 1 марта 2025 года

Госдума приняла в III чтении инициированный группой депутатов закон, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Свое решение депутаты обосновали тем, что в адрес парламентариев поступают обращения с просьбами о запрете розничной продажи этих напитков детям до 18 лет. Дело в том, что молодежь без ограничений приобретает энергетики, нанося вред здоровью.

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