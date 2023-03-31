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Политика

Минские соглашения были обманом со стороны киевского режима и Запада – Лукашенко

Минские соглашения были обманом со стороны киевского режима и Запада – Лукашенко

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Минские соглашения были обманом со стороны киевского режима и Запада. Это время использовалось для милитаризации Украины и ее армии. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил во время своего ежегодного обращения к парламенту и народу.

Лукашенко призвал Россию и Украину начать переговоры по урегулированию конфликта. По словам президента Белоруссии, украинскому народу нужен мир, но желание людей не интересует страны Запада.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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