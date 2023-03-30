Медведев прокомментировал петицию о размещении на Украине ядерного оружия США

Фото: kremlin.ru

В России может появиться петиция о превентивном ударе в качестве ответа на украинскую петицию с требованием разместить в стране ядерное оружие. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Как же отвечать нашим гражданам на этот свинобандеровский апокалиптический бред? Можно, вероятно, в форме российской петиции о незамедлительном упреждающем применении российского ядерного оружия", – написал он в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что Запад уже поставляет Киеву ракеты и танки, вот-вот предоставит и самолеты. По мнению Медведева, такими темпами западные страны скоро откажутся и от ядерного оружия в пользу Украины.

Ранее в четверг на сайте президента Украины появилась петиция с призывом разместить в стране американское ядерное оружие или разработать собственное. Чтобы документ был рассмотрен главой государства, он должен собрать 25 тысяч подписей за 92 дня.



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