Действие порога беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС дли физлиц продлили до 1 октября

Фото: ТАСС/dpa/Ina Fassbender

Евразийская экономическая комиссия продлила действие беспошлинного ввоза товаров в страны ЕАЭС, порог которого составляет 1 тысячу евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя ЕЭК Ии Малкиной.

Так, до 1 октября физлица смогут беспрепятственно ввозить товары на сумму до 1 тысячи евро и общей массой меньше 31 килограмма. Это касается как перевозок, осуществляемых соответствующими компаниями или почтой, так и ввоза багажом на любом виде транспорта или в пешем порядке.

При этом отмечается, что если товары не проходят по указанным критериям, то придется заплатить 15% от их стоимости, но не менее 2 евро за каждый килограмм веса сверх нормы.

Ранее российские ретейлеры, в том числе "Магнит", "Лента" и "Ашан", попросили Минсельхоз обнулить импортные пошлины на ряд продуктов. Они уверены, что инициатива поможет сдержать стоимость продуктов питания для потребителей.



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