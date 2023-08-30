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30 августа, 18:00

Политика

В Москве эксперты обсудили особенности предстоящих сентябрьских выборов

В Москве эксперты обсудили особенности предстоящих сентябрьских выборов

Российский истребитель уничтожил военный катер ВСУ в акватории Черного моря

МО РФ сообщило об отражении атак ВСУ возле Белогоровки, Зайцева и Красногоровки

Украинским военным поставили БМП М113 60-х годов вместо Bradley

ВСУ поставили бронетранспортеры М113 60-х годов вместо БМП Bradley

Эксперты заявили, что ВСУ ударили по своей колонне техники под Купянском

Авиация РФ нанесла 12 ударов по украинским военным и технике на купянском направлении

Папа римский призвал российскую молодежь не забывать о наследии Петра I

ВС РФ нанесли удар по двум пунктам дислокации ВСУ в ДНР

В Киеве признали успехи России под Купянском

В Москве обсудили особенности предстоящих сентябрьских выборов. Эксперты собрались по инициативе Фонда развития гражданского общества.

Политолог Александр Асафов рассказал, какие новшества появятся на участках для голосования в 2023 году.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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