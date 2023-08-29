Кремль приветствует слова Папы Римского о наследии России – Песков

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Кремль очень позитивно воспринял слова Папы Римского Франциска о наследии великой России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, высказывания понтифика звучат в унисон с позицией российского государства и общества.

"Папа Римский знает российскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубока, имеет глубокие корни", – сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что наследие России не ограничивается только Петром I и Екатериной II, "оно гораздо более давнее". Песков добавил, что государство, общественные объединения, учителя в школах и преподаватели в вузах занимаются тем, чтобы это наследие постоянно нести в молодежь.

"И то, что понтифик звучит с этими усилиями в унисон, – это весьма и весьма отрадно", – заключил Песков.

Накануне, выступая онлайн на Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге, Папа Римский призвал ее участников не забывать о своем наследии. Он назвал их "наследниками великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи".

Понтифик добавил, что Россия особенно знаменита своей культурой и славится человечностью. Его высказывания возмутили официальных лиц Киева. Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал речь понтифика пропагандой империализма.

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