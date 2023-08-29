МИД Украины осудил речь Папы Римского о России – СМИ

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Украинские политики раскритиковали высказывание Папы Римского Франциска о величии России, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Hill.

Накануне, выступая на Всероссийской встрече католической молодежи, понтифик призвал ее участников не забывать о своем наследии. Он назвал их "наследниками великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи".

Папа Римский добавил, что Россия особенно знаменита своей культурой и славится человечностью.

Его высказывания возмутили официальных лиц Киева. Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал речь понтифика пропагандой империализма.

Ранее посланник Папы Римского Дзуппи посетил Киев и выслушал позицию украинских властей. После этого ему выдали разрешение на визит в Москву, чтобы изучить позицию РПЦ.

Папа Римский в традиционном пасхальном обращении вновь призвал к миру на Украине