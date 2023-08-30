Российские военные нанесли удар по пунктам управления и разведки ВСУ

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Вооруженные силы (ВС) РФ ракетным ударом нанесли поражение центрам управления и разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ), цель удара была достигнута. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В ночь на 30 августа ВС РФ был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника", – сказал он в рамках брифинга.

По словам Конашенкова, все ракеты достигли целей, все назначенные объекты были поражены.

Ранее представитель министерства заявлял, что российские войска поразили ракетным ударом воинский эшелон ВСУ в районе поселка Дорожного Донецкой Народной Республики.

По словам Конашенкова, также в районе населенного пункта Дружковка ВС РФ смогли уничтожить склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские силы ВМФ ударили по складу авиационного вооружения и боеприпасов украинской армии в ночь на 28 августа. Цель удара была достигнута, объект поражен, добавили в военном ведомстве.



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