Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие имеют успехи на купянском направлении в Харьковской области, ситуация для украинских войск в данном регионе сложная. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью министра обороны Украины Алексея Резникова местным изданиям.

Вместе с тем Резников заявил, что, несмотря на сложную для ВСУ ситуацию на купянском направлении, она остается контролируемой.

Ранее сообщалось, что российские штурмовые подразделения группировки войск "Запад" на купянском направлении в ходе боя заняли опорный пункт, разгромив до роты Вооруженных сил Украины.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также сообщил, что российские военные улучшили позиции на авдеевском направлении в данном регионе.

В Минобороны РФ рассказали об успехах ВС РФ на краснолиманском и купянском направлении