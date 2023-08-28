Пушилин заявил об улучшении позиций российской армии на авдеевском направлении

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ВС РФ улучшили позиции на авдеевском направлении в ДНР. Об этом в эфире "Россия 24" рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

"Расширили серую зону, улучшили наши позиции в направлении Красногоровки", – отметил он.

При этом, по его словам, ВСУ несет серьезные потери на этом направлении.

Также Пушилин сообщил, что на южнодонецком направлении ВСУ пытаются обойти населенный пункт Урожайное с восточной стороны. Однако, как он утверждает, достигнуть поставленных задач противнику не удалось, все попытки были пресечены. На краснолиманском и купянском направлениях украинские войска пытаются осуществить контратаки, но ВС РФ, в свою очередь, наносят удары по ВСУ.

"Наши подразделения выстраивали работу грамотно, с минимизацией потерь со своей стороны, старались наносить серьезные удары по противнику", – подчеркнул Пушилин.

Ранее сообщалось, что российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области. Кроме того, на запорожском направлении российские силы успешно отразили пять атак ВСУ.

До этого стало известно, что российская армия ликвидировала более 40 солдат ВСУ, наступая на купянском направлении. Контратаки ВСУ были отражены ВС РФ при помощи огня артиллерии и минометов. Украинские войска, помимо личного состава, потеряли боевую машину пехоты.

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