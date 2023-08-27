Бойцы группировки "Днепр" уничтожили 3 лодки с украинскими диверсантами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие группировки "Днепр" за сутки уничтожили три лодки с украинскими диверсантами. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

"За прошедшие сутки военнослужащими группировки "Днепр" в районе населенных пунктов Бургунка и Садовая выявлены и уничтожены три маломерных быстроходных судна и до шести человек личного состава ВСУ", – приводит его слова РИА Новости.

Он также рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили орудия ВСУ "Д-30" и "2А65" вместе с расчетами. Кроме того, барражирующим боеприпасом "Ланцет" была уничтожена американская гаубица М777.

Российские военнослужащие также нанесли огневое поражение по трем пунктам временной дислокации военнослужащих ВСУ и уничтожили склад боеприпасов, резюмировал Кодрян.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе поселка Урожайное в ДНР.

До этого стало известно, что российская армия ликвидировала более 40 солдат ВСУ, наступая на купянском направлении. Контратаки ВСУ были отражены ВС РФ при помощи огня артиллерии и минометов. Тогда же украинские войска, помимо личного состава, потеряли боевую машину пехоты.



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