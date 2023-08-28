Артиллерия ВС РФ уничтожила гаубицу FH-70 НАТО на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские артиллеристы уничтожили орудие ВСУ FH-70 производства стран НАТО в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

"Расчеты буксируемых гаубиц Д-20 и "Мста-Б" ЦВО в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили 155-мм орудие натовского производства FH-70", – указано в сообщении.

В ведомстве также заявили, что расчет БПЛА обнаружил цели и передал их координаты артиллерии. Российские гаубицы точными попаданиями уничтожили бронеавтомобиль и скопление солдат ВСУ.

Минобороны отмечает, что быстрое уничтожение мобильных средств противника с использованием минимального количества боеприпасов стало возможным благодаря корректировке огня в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области. Кроме того, на запорожском направлении российские силы успешно отразили пять атак ВСУ.

До этого стало известно, что российская армия ликвидировала более 40 солдат ВСУ, наступая на купянском направлении. Контратаки ВСУ были отражены ВС РФ при помощи огня артиллерии и минометов. Украинские войска, помимо личного состава, потеряли боевую машину пехоты.



ВС РФ значительно улучшили положение на купянском направлении