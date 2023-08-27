Разведчик сообщил, что женщины-операторы БПЛА сражаются под Купянском в рядах ВСУ

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Женщины-операторы беспилотников сражаются в составе Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разведчика 1-й танковой армии Западной группировки российских войск.

"Недавно сбили "птичку" (БПЛА. – Прим. ред.) противника, птичка в хлам. От нее остался "сбросник", она, видимо, летела на обратный маршрут и была пустая. Сняли, посмотрели – ремешок для крепления боеприпасов розовый, подумали, что, предположительно, "летала" женщина", – заявил разведчик.

Он добавил, что группировка начала использовать этот "сбросник", на котором были обнаружены женские волосы рыжего цвета.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что на территории ответственности Южного военного округа в Донбассе выявили рост количества женщин-военнослужащих в рядах ВСУ. По его словам, среди них в украинской армии есть как офицеры, так и рядовой состав.

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