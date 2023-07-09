Окончание горячей фазы конфликта на Украине не станет его завершением – Зеленский

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Завершить конфликт на Украине не получится, остановив лишь его горячую фазу, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает ABC.

"Конфликт должен закончиться справедливостью и миром, с тем чтобы мы восстановили свою территориальную целостность. Почему? Потому что окончание горячей фазы войны и окончание конфликта не будет означать конец войны", – сказал он в рамках интервью телеканалу.

Помимо этого, Зеленский прокомментировал заявления бывшего президента США Дональда Трампа, который говорил о том, что он способен урегулировать конфликт в течение суток. Президент Украины отметил, что у Трампа уже была такая возможность.

"В его распоряжении было время, но у него, видимо, были другие приоритеты", – резюмировал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Зеленский не сможет победить в конфликте с Россией. По мнению белорусского лидера, именно в этом причина ультиматума, выдвинутого президентом Украины Западу насчет своего участия в саммите НАТО.

Президент Украины осознал, что контрнаступление ничем для него не закончится, кроме гибели многих людей, отметил он. При этом схватка на Украине будет постепенно нарастать, поскольку у Киева есть еще немалые стратегические резервы, считает Лукашенко.



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