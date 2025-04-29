Россия приостановит боевые действия в зоне СВО в честь 80-летия Победы

В России объявлено трехдневное перемирие в зоне специальной военной операции. Как сообщили в Кремле, решение принято Владимиром Путиным в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Боевые действия будут остановлены с полуночи 7 мая до полуночи 11 мая.

В Кремле подчеркнули, что это решение принято по гуманитарным соображениям. В случае нарушений со стороны Украины российские военные оставляют за собой право на ответ. Россия также вновь подтвердила готовность к мирным переговорам.

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