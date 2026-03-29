Новости мира: Мадуро и его жена выступили с первым обращением из изолятора в Нью-Йорке

Венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, которые находятся под стражей в США по делу о наркоторговле, обратились к жителям Венесуэлы на своей странице в социальных сетях. Они поблагодарили сторонников за поддержку. Кроме того, пара заявила, что получает письма, которые "придают им силы". Помимо этого Мадуро и его жена призвали сохранять мир, единство и не допустить раскола.

В США прошли акции протеста против американского лидера Дональда Трампа. Люди не согласны с политикой главы Белого дома, заявляя, что не хотят войны с Ираном. Помимо Вашингтона, митинги под лозунгом "Нет королям" проводились в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и в еще 50 штатах. В них приняли участие около 8 миллионов человек.

