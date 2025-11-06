Владельцам "Пушкинской карты" сообщили о необходимости ее перевыпуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Владельцам "Пушкинской карты" необходимо подать заявление на ее перевыпуск до 28 декабря 2025 года, сообщили в министерстве культуры России.

В ведомстве объяснили, что это необходимо сделать, чтобы карта продолжила работать в 2026 году. С 1 января банком-оператором данной программы станет ВТБ. Заявление можно подать в приложении "Госуслуги Культура".

Выпущенная ранее карта "Почта Банка" продолжит работать до 31 декабря этого года.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в России цифровую карту для многодетных, которая была бы аналогом "Пушкинской карты". Он напомнил, что у многодетных семей есть различные льготы, включая посещение театров, цирков и парков, однако часто родителям бывает сложно искать информацию и необходимые условия для того, чтобы воспользоваться ими.

По его словам, аналог "Пушкинской карты" мог бы позволить семьям ходить на спектакли и выставки без серьезных финансовых затрат.

