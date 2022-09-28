США готовятся предоставить Киеву пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов – СМИ

Вашингтон в ближайшие дни выделит Киеву новый пакет военной помощи, на этот раз он составит более одного миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновников.

Деньги, выделенные Конгрессом, позволят американской администрации закупать оружие у производителей, а не брать вооружения из существующих в США запасов.

Сообщают, что в новый пакет войдут пусковые установки HIMARS, боеприпасы к ним, системы противодействия беспилотникам и радиолокационные системы, а также запчасти. Кроме того, предусмотрены обучение и техническая поддержка украинских военнослужащих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.