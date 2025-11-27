Глава дипломатии ЕС Каллас назвала ошибочным мнение о проигрыше Украины

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала ошибочным представление о том, что Украина проигрывает на поле боя, и призвала к введению дополнительных санкций против России, а также к усилению помощи Киеву. Она подчеркнула, что именно над этим сейчас работает ЕС.

Дипломат добавила, что "полное и безоговорочное прекращение огня должно стать первым шагом" к мирному урегулированию, однако сейчас, по ее словам, нет каких-либо признаков того, что Россия готова к реальному и скорому завершению боевых действий.

