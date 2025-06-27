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27 июня, 07:15

Политика

Зеленский подписал в Совете Европы соглашение о создании спецтрибунала против РФ

Зеленский подписал в Совете Европы соглашение о создании спецтрибунала против РФ

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После посещения саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский приехал на Совет Европы (СЕ) в Страсбурге. Там он подписал соглашение о создании спецтрибунала против России. Однако у организации нет полномочий учреждать международные суды без широкой поддержки стран-участниц.

По словам экспертов, документ не несет в себе юридической силы, поскольку является предметом для обсуждений. Изначально соглашение предполагало, что украинский прокурор обозначит круг лиц, которые якобы виноваты в преступлениях на Украине. Тем временем в российском МИД инициативу СЕ назвали фарсом, не имеющим отношения к международному праву.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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