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27 марта, 09:30

Политика

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Египет с гуманитарной помощью

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Египет с гуманитарной помощью

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Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Египет. На борту – гуманитарная помощь для мирных жителей сектора Газа.

Российский груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые переправят его в сектор Газа. Всего с начала гуманитарной миссии Россия передала нуждающимся более 480 тонн продуктов, одежды, лекарств и других предметов первой необходимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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