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27 февраля, 07:45

Политика

Граждане из 14 стран подали заявки на участие в программе "Золотая виза"

Граждане из 14 стран подали заявки на участие в программе "Золотая виза"

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Программа по привлечению иностранных инвестиций "Золотая виза" показала миллиардный эффект. Заявки на участие в ней подали граждане из 14 стран.

По этой программе иностранец и его семья могут получить вид на жительство в РФ по упрощенной схеме, если инвестируют от 15 до 30 и более миллионов рублей, откроют юрлицо с налогами от 4 миллионов рублей, купят недвижимость на определенную сумму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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