27 февраля, 07:45Политика
Граждане из 14 стран подали заявки на участие в программе "Золотая виза"
Программа по привлечению иностранных инвестиций "Золотая виза" показала миллиардный эффект. Заявки на участие в ней подали граждане из 14 стран.
По этой программе иностранец и его семья могут получить вид на жительство в РФ по упрощенной схеме, если инвестируют от 15 до 30 и более миллионов рублей, откроют юрлицо с налогами от 4 миллионов рублей, купят недвижимость на определенную сумму.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.