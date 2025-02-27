Граждане из 14 стран подали заявки на участие в программе "Золотая виза"

Программа по привлечению иностранных инвестиций "Золотая виза" показала миллиардный эффект. Заявки на участие в ней подали граждане из 14 стран.

По этой программе иностранец и его семья могут получить вид на жительство в РФ по упрощенной схеме, если инвестируют от 15 до 30 и более миллионов рублей, откроют юрлицо с налогами от 4 миллионов рублей, купят недвижимость на определенную сумму.

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