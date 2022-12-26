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26 декабря, 16:30

Политика

Военный эксперт прокомментировал ситуацию в Южной Корее

Военный эксперт прокомментировал ситуацию в Южной Корее

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Дроны КНДР проникли на территорию Южной Кореи до окрестностей Сеула 26 декабря. Южная Корея официально прокомментировала происходящее на межкорейской границе. По данным Минобороны страны, на которое ссылаются местные СМИ, всего линию пересекли пять северокорейских беспилотников.

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал, зачем была нужна подобная провокация и почему не сработали системы ПВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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