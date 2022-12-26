Путин не посетит итоговое заседание кабмина – Песков

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин в этом году не планирует принять участие в итоговом заседании российского кабмина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как правило, в ходе итогового заседания правительства президент подводит итоги его работы и поздравляет министров с наступающим Новым годом.

"Путин настолько часто сейчас контактирует с членами правительства и с премьер-министром, что так кратко подвести итоги года и поздравить с Новым годом у него возможность предоставляется очень часто", – сказал Песков.

Ранее Песков рассказал, что Владимир Путин планирует посетить рождественскую службу в следующем году. Представитель Кремля отметил, что президент традиционно посещает торжественную службу в Рождество.

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