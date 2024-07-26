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26 июля, 07:45

Политика

ВС РФ уничтожили американский бронеавтомобиль MaxxPro на авдеевском направлении

ВС РФ уничтожили американский бронеавтомобиль MaxxPro на авдеевском направлении

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Мотострелки группировки войск "Центр" при штурме опорного пункта противника на авдеевском направлении уничтожили танк Т-64 и американский бронеавтомобиль MaxxPro и взяли в плен семерых украинских военных, в том числе командира роты механизированной бригады ВСУ.

Также стало известно, что ВС РФ удалось сорвать ротацию противника на южнодонецком направлении в зоне СВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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