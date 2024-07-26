ВС РФ уничтожили американский бронеавтомобиль MaxxPro на авдеевском направлении

Мотострелки группировки войск "Центр" при штурме опорного пункта противника на авдеевском направлении уничтожили танк Т-64 и американский бронеавтомобиль MaxxPro и взяли в плен семерых украинских военных, в том числе командира роты механизированной бригады ВСУ.

Также стало известно, что ВС РФ удалось сорвать ротацию противника на южнодонецком направлении в зоне СВО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.