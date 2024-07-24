Новости мира: в Париже выстроили баррикады из металлических ограждений перед ОИ

Перед началом Олимпиады в Париже выстроили баррикады из металлических ограждений, ввели запретные зоны, систему пропусков и QR-кодов.

Также посетители американского национального парка Йеллоустоун смогли снять извержение гейзера на видео. Гейзер разметал камни и разбил дощатый настил, по которому ходили гости парка. Зону происшествия временно закрыли для проведения ремонта.

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