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24 июля, 19:30

В мире

Новости мира: в Париже выстроили баррикады из металлических ограждений перед ОИ

Новости мира: в Париже выстроили баррикады из металлических ограждений перед ОИ

Новости мира: извержение гейзера в Йеллоустоуне сняли на камеру

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Перед началом Олимпиады в Париже выстроили баррикады из металлических ограждений, ввели запретные зоны, систему пропусков и QR-кодов.

Также посетители американского национального парка Йеллоустоун смогли снять извержение гейзера на видео. Гейзер разметал камни и разбил дощатый настил, по которому ходили гости парка. Зону происшествия временно закрыли для проведения ремонта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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