24 июля, 19:30В мире
Новости мира: в Париже выстроили баррикады из металлических ограждений перед ОИ
Перед началом Олимпиады в Париже выстроили баррикады из металлических ограждений, ввели запретные зоны, систему пропусков и QR-кодов.
Также посетители американского национального парка Йеллоустоун смогли снять извержение гейзера на видео. Гейзер разметал камни и разбил дощатый настил, по которому ходили гости парка. Зону происшествия временно закрыли для проведения ремонта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.