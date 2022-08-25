К антироссийскому заявлению по ситуации на Украине присоединились менее трети стран ООН

К антироссийскому заявлению по ситуации на Украине присоединились менее трети стран, входящих в ООН. В том числе США, Британия, Канада, Грузия, Украина и другие – всего 54 государства.

В ООН входят 193 страны. В заявлении авторы выражают сожаление, что Россия не прекратила специальную военную операцию, и осуждают ракетные удары по украинской территории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.