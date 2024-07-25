Новости мира: в США заявили, что спекуляции на тему здоровья Байдена исходят от критиков

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вступилась за действующего президента Штатов Джо Байдена. Отвечая на вопрос журналиста о том, чей приказ исполняют чиновники, "скрывая" проблемы со здоровьем президента, она заявила, что подобные утверждения исходят от его критиков. Жан-Пьер также назвала "мощной и важной" речь Байдена, которую он произнес в связи с выходом из предвыборной гонки.

Тем временем ответственность за убийство бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион взяли на себя неонацисты. Они заявили, что пошли на преступление, так как она "разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского общества" и пообещали наказывать всех, кто "продавал страну после Майдана".

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