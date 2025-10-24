Форма поиска по сайту

24 октября, 11:30

Политика

Новости мира: Трамп выбирал из трех вариантов санкций против России

Российская армия закрепились на новых рубежах в Сумской и Харьковской областях

Новости мира: шторм "Бенжамин" обрушился на северо-запад Франции

В Госдуме предложили покрывать расходы на отдых для детей в зимние каникулы

Новости мира: Трамп объявил о скором начале наземной операции в Венесуэеле

Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России

Эксперт рассказал, как санкции США отразятся на российских нефтяных компаниях

В Госдуме напомнили о штрафах за проживание без временной регистрации

Путин назвал недружественным актом новые санкции США против России

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 октября

Президент США Дональд Трамп выбирал из трех вариантов санкций против России. Самые строгие меры предполагали ограничения для российской промышленности и высокопоставленных руководителей. Средний вариант, который и выбрал Трамп, включает меры в отношении энергетической отрасли. Рассматривали также более мягкие санкции.

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир устроил скандал в палестинской деревне. Во время визита на Западный берег он сказал местным жителям, что каждый дом в их поселении принадлежит Израилю и в конечном счете перейдет ему. Бен-Гвир возглавляет ультра-правую партию. Он неоднократно выступал за то, чтобы после освобождения заложников снова напасть на Газу.

Не менее 20 человек погибли при пожаре в туристическом автобусе в Индии. На пути в Бангалор он врезался в мотоцикл. Байк застрял между колесами ударился о топливный бак, который сразу сдетонировал. Пассажиры оказались в огненной ловушке. Автобус выгорел всего за несколько минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

