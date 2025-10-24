Новости мира: Трамп выбирал из трех вариантов санкций против России

Президент США Дональд Трамп выбирал из трех вариантов санкций против России. Самые строгие меры предполагали ограничения для российской промышленности и высокопоставленных руководителей. Средний вариант, который и выбрал Трамп, включает меры в отношении энергетической отрасли. Рассматривали также более мягкие санкции.

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир устроил скандал в палестинской деревне. Во время визита на Западный берег он сказал местным жителям, что каждый дом в их поселении принадлежит Израилю и в конечном счете перейдет ему. Бен-Гвир возглавляет ультра-правую партию. Он неоднократно выступал за то, чтобы после освобождения заложников снова напасть на Газу.

Не менее 20 человек погибли при пожаре в туристическом автобусе в Индии. На пути в Бангалор он врезался в мотоцикл. Байк застрял между колесами ударился о топливный бак, который сразу сдетонировал. Пассажиры оказались в огненной ловушке. Автобус выгорел всего за несколько минут.

