Британским военным предложили попрощаться с родными и готовиться к войне. Таблоид Daily Mail рассказал о подобных призывах британского офицера. А власти Эстонии заявили, что будут забирать у населения элитные внедорожники, чтобы использовать их в военных целях.

Какие настроения в Европе и готовы ли страны НАТО помочь Украине своими солдатами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.