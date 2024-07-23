Новости мира: Байдена впервые заметили на публике во время посадки в самолет в Делавэре

Президент США Джо Байден впервые появился на публике после заявления об отказе от участия в предвыборной гонке. На кадрах с военной базы в штате Делавэр американский лидер медленно выбрался из машины, не очень уверенной походкой прошел к трапу, после чего поднялся в самолет. Ожидается, что в ближайшее время он выступит с обращением к нации. Ранее некоторые СМИ потребовали предоставить доказательства того, что Байден жив.

Тем у побережья другого американского штата, Нью-Гэмпшир, разъяренный кит опрокинул лодку. На кадрах, снятых очевидцами с соседнего катера, видно, как огромное животное выпрыгивает из воды и обрушивается на небольшое судно. В результате лодка завалилась на левый борт. Причины агрессии животного и что стало с пассажирами, неизвестно.

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