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23 мая, 16:15

Политика

Лавров назвал выборы на Украине оптимальным вариантом для подписания мирного соглашения

Лавров назвал выборы на Украине оптимальным вариантом для подписания мирного соглашения

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проведение выборов на Украине стало бы оптимальным способом определить, кто от Киева мог бы подписать мирный договор. По его словам, сейчас идет активная работа над меморандумом, и со стороны России она продвигается энергично.

Глава МИД также подчеркнул, что основной задачей сейчас является подготовка надежного мирного соглашения, которое обеспечит устойчивый и справедливый порядок без угроз для безопасности России и без дискриминации по языковому или религиозному признаку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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