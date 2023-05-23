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Политика

Военный специалист прокомментировал исчезновение главкома ВСУ

Военный специалист прокомментировал исчезновение главкома ВСУ

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Эксперт прокомментировал исчезновение главкома ВСУ

Главком ВСУ Валерий Залужный пропал 8 мая. По одной из версий, украинский главком получил тяжелое ранение при ракетном ударе российских военных по штабу под Павлоградом. Об этом со ссылкой на агентуру в украинских войсках сообщил представитель хакерской группы "Джокер ДНР". По их данным, Залужный перенес несколько операций.

Эксперт прокомментировал исчезновение главнокомандующего ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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