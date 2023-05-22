Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область – Песков

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Минобороны РФ, ФСБ и пограничная служба доложили Владимиру Путину о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, на данный момент спецслужбы осуществляют мероприятия по выдавливанию ДРГ с территории РФ и ее ликвидации. Вместе с этим Песков подчеркнул, что сил и средств для этого у России достаточно.

Представитель Кремля выразил уверенность, что цель украинской диверсии заключается в попытке отвлечь внимание от ситуации в Артемовске.

О том, что украинская ДРГ проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, стало известно в понедельник, 22 мая. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, ВС РФ совместно с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают все необходимые меры для ликвидации противника.