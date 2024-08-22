Новости мира: в Сети опубликовали свидетельство о рождении Камалы Харрис

В Сети опубликовали свидетельство о рождении кандидата в президенты США Камалы Харрис. Документ якобы обнаружили в одной из больниц Ямайки. Это значит, что она не может стать главой государства. Закон США требует, чтобы будущий президент был рожден на территории страны или чтобы у него были родители с американским гражданством.

Также стало известно, что при наводнениях в Йемене погибли не менее 60 человек. По данным ООН, от стихии в стране пострадали около 270 тысяч человек. В некоторых городах проливные дожди разрушили общественную инфраструктуру, в том числе школы, дороги и больницы.

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