Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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13 августа, 20:00

Происшествия

Новости мира: селевые потоки накрыли курортный город в Киргизии

Новости мира: селевые потоки накрыли курортный город в Киргизии

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В Киргизии сошли сели. В Иссы-Кульской области потоками накрыло курортный город. Затоплены улицы, 17 домов и мост. Из-за сильных осадков из берегов вышел местный канал. Никто не пострадал, однако несколько десятков человек покинули свои дома в целях безопасности.

Между тем на рекламных щитах и видеоэкранах в городах Африки стали появляться изображения предводителей борьбы за независимость и цитаты о противостоянии колониализму. Это – рекламная кампания телеканала RT.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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