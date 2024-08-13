Новости мира: селевые потоки накрыли курортный город в Киргизии

В Киргизии сошли сели. В Иссы-Кульской области потоками накрыло курортный город. Затоплены улицы, 17 домов и мост. Из-за сильных осадков из берегов вышел местный канал. Никто не пострадал, однако несколько десятков человек покинули свои дома в целях безопасности.

Между тем на рекламных щитах и видеоэкранах в городах Африки стали появляться изображения предводителей борьбы за независимость и цитаты о противостоянии колониализму. Это – рекламная кампания телеканала RT.

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