Новости мира: в Китае снесли несколько недостроенных небоскребов

В Китае с недостроем борются радикально. В Сети появились кадры, как с землей сравняли очередную порцию высоток, заброшенных застройщиком. Опыт этот уже не первый. Так, год назад в Поднебесной одновременно снесли целый район небоскребов, в котором так и не появились жители. Все эти земельные участки власти отдадут более удачливым конкурентам.



Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что принимает душ ежедневно. Такое провокационное по нынешним временам для европейца признание политик сделал во время правительственного Дня открытых дверей. На фоне призывов властей к экономии энергоресурсов этот факт может стоить канцлеру еще нескольких пунктов в и без того падающем рейтинге. Так, за полгода популярность главы немецкого кабинета упала почти вдвое, до 25%.

А в Берлине митингуют против бедности. За необходимость регулярных пособий нуждающимся выступают молодые активисты. По их данным, с бедностью столкнулись почти 14 миллионов немцев. Инфляция только усугубляет ситуацию. При этом заметной помощи от властей нет.



Дивиденды для экономных энергопотребителей намерены выплачивать в Великобритании. За каждый сбереженный по вечерам киловатт-час гражданам вернут до шести фунтов или чуть больше 400 рублей. Оператор единой национальной энергосистемы хочет, чтобы от сети отключали такие прожорливые приборы, как стиральные машины и игровые приставки, пишет газета Daily Express. Сервис может заработать к концу октября и будет доступен всю зиму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.