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Новости

22 марта, 20:00

Политика

Новости часа: парламент Швеции одобрил вступление королевства в НАТО

Новости часа: парламент Швеции одобрил вступление королевства в НАТО

Новости часа: пять мирных жителей ранены при обстрелах Донецка 22 марта

Председатель КНР завершил свой официальный визит в Москву

Новости часа: зарубежные снаряды с ураном снизят сельскохозяйственные возможности Украины

Российские средства ПВО уничтожили 26 беспилотников ВСУ в течение 21 марта

Новости часа: Лавров оценил решение Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном

Доля современных образцов вооружения ВКС РФ к концу 2023 года достигнет 85% – Шойгу

Глава КНР завершил свой визит в Москву

Эксперты начали подводить итоги официального визита Си Цзиньпина в РФ

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Парламент Швеции одобрил вступление королевства в НАТО. Трансляция заседания парламентариев велась на официальном сайте органа.

Более 40 мероприятий пройдут в рамках празднования 250-летия Большого театра. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте организации.

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