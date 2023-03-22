Новости часа: парламент Швеции одобрил вступление королевства в НАТО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Парламент Швеции одобрил вступление королевства в НАТО. Трансляция заседания парламентариев велась на официальном сайте органа.

Более 40 мероприятий пройдут в рамках празднования 250-летия Большого театра. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте организации.