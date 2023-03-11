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Общество

В автомобиле каршеринга нашли львенка

В автомобиле каршеринга нашли львенка

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К специалистам департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы попал львенок. Его обнаружили в каршеринге. Малыша перевозил мужчина, у которого отсутствовали документы на животное. В итоге львенка забрали и передали на временное содержание в Центр реабилитации диких животных.

Специалисты его осмотрели и выяснили, что это африканский лев. Но у него начал развиваться рахит. Это связано с неправильным содержанием – недостатком движения и несбалансированным питанием.
Сейчас львенка поместили в карантинный блок, где за ним следят специалисты и обеспечили ему необходимый уход.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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