Парламент Швеции одобрил вступление королевства в НАТО

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Депутаты шведского однопалатного парламента Риксдага одобрили вступление королевства в НАТО. Трансляция заседания парламентариев велась на официальном сайте органа.

Одобрение со стороны парламента является необходимым в вопросе вступления Швеции в состав Альянса.

До этого одобрить вступление королевства в НАТО предложил парламентский комитет по иностранным делам. Согласно позиции комитета, он разделяет мнение правительства государства о том, что, как и в других странах Северной Европы, нет причин размещать ядерное оружие или постоянные базы на территории Швеции в мирное время.

Помимо этого, вступление Швеции в НАТО может потребовать внесения поправок в закон об оперативной военной помощи и закон об иммунитете и привилегиях в определенных случаях. Они вступят в силу в срок, который установит правительство государства.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 17 мая 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. На сегодняшний день ратификацию заявки стран не подтвердили 2 из 30 стран – Турция и Венгрия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия сожалеет о желании стран вступить в НАТО. По его словам, РФ не представляет угрозы для государств, о чем неоднократно заявлялось.



В Кремле сожалеют о желании Швеции и Финляндии вступить в НАТО – Песков

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